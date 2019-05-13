Прямой эфир

Минтруд предложил компаниям платить взнос за отказ трудоустраивать инвалидов

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство труда и социальной защиты России предложило законопроект, который даст работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. Предприятиям, которые не нанимают людей с ограниченными возможностями, предложат выплачивать компенсацию, сообщает ТАСС в понедельник, 13 мая.

Для предприятий, которые не будут выполнять квоту по трудоустройству инвалидов и откажутся платить взнос, в проекте закона предусмотрен штраф. Для должностных лиц он составит 10–20 тыс. рублей, а для юридических — 150–300 тыс.

По действующему законодательству в компаниях, где работает более ста человек, 2–4% от среднесписочной численности сотрудников должны составлять инвалиды. Для предприятий с численностью не менее 35 и не более ста сотрудников это число составляет 3%. В Минтруде считают, что работодателям неудобно соблюдать эти требования, и называют действующий механизм неоднозначным в исполнении.

Проект закона предполагает создание фондов, которые будут содействовать трудоустройству инвалидов. Такой эксперимент, рассчитанный на пять лет, начнется с 1 января 2020 года в пилотных регионах — Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

Размер взноса, который компании будут выплачивать при обоснованной невозможности принять на работу инвалидов, будет устанавливаться в зависимости от размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в каждом регионе.

25 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам в срок до 1 июля проработать вопрос об индексации пенсий по инвалидности работающим людям с ограниченными возможностями. Соответствующее поручение было дано Минтруду, Минфину и Минэкономразвития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017