Правительство обсудит с ЦБ снижение первоначального взноса для сельской ипотеки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал обсудить с Центробанком (ЦБ РФ) вопрос о снижении первоначального взноса для сельской ипотеки.

Глава кабмина признал, что власти достигли неплохих успехов по развитию ипотечного кредитования в городе, но не на селе или в сфере индивидуального жилищного строительства, так как последние два варианта банки считают более рисковыми, пишет ТАСС.

«Хотя 20% (первоначальный взнос. — Ред.) — это не очень много, но для села это может быть очень большая сумма, такая малоподъемная», — заявил премьер-министр на форуме сельских депутатов «Единой России».

Он пояснил, что риски с сельской ипотекой связаны с продажей дома, так как в случае непогашения кредита банку сделать это сложнее, чем с городской квартирой. В связи с этим глава российского правительства призвал найти оптимальный вариант мер для снижения первоначального взноса для сельской ипотеки, в частности за счет субсидирования или возведения стандартных видов построек.

19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. По его мнению, пик инфляции уже прошел. А когда этот показатель менее 4%, то ставки могут находиться в диапазоне 7–8%, добавил бизнесмен.