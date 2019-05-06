Володин и Матвиенко внесли проект о помощи многодетным семьям в выплате ипотеки

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от разных фракций 6 мая внесли законопроект, позволяющий оказывать помощь семьям по погашению ипотечного кредита после рождения третьего или последующих детей.

По словам Володина, проект закона направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина. «Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей», — пояснил он.

Необходимые для этого средства заложены в бюджете, отмечается на сайте нижней палаты парламента. «Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок», — добавил председатель Госдумы.

Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке на заседании Государственной Думы.

Ранее в апреле в правительстве предложили субсидировать ипотеку на частные дома. В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».