МИД Чехии поздравил нового правителя Вестероса с восхождением на престол

Чешское министерство иностранных дел поздравило персонажа сериала «Игра престолов» Брандона Старка с восхождением на престол Вестероса. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности королевства и улучшению условий жизни населения», — говорится в публикации МИД.

В ведомстве добавили, что приветствуют окончание давней гражданской войны в Западных землях.

Ранее 21 марта американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.

По его словам, предпоследний роман «Ветра зимы» выйдет в свет, хоть и с опозданием. Точной даты Мартин не назвал, но уточнил, что после завершения приступит к финальной части цикла «Мечта о весне».

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах еще не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.