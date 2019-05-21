В Госдуме оценили потенциал Украины повлиять на возвращение России в ПАСЕ

Потенциальное возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) будет решаться независимо от позиции Украины, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.

Ранее постпред Украины при СЕ Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужна «максимальная мобилизация» депутатов для полноценного участия украинской делегации на июньской сессии ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения России в организацию. Как подчеркнул посол, сейчас в Совете Европы активизировались «циничные усилия протолкнуть возвращение России» в ПАСЕ.

В свою очередь депутат Бальбек подчеркнул, что решение о возвращении в организацию Россия примет, если «увидит понимание» со стороны ПАСЕ. В Киеве это понимают и готовят имиджевый ход якобы в защиту европейской демократии, подчеркнул депутат.

«Если мы не найдем контакта с Советом Европы, то пусть в Киеве потешат себе душу, заявляя на весь мир, что это они «костьми легли», не допустив Россию в ПАСЕ», — заключил собеседник издания.

Ранее в мае Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы. Киев призвал организацию не идти на уступки РФ.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.

Так как ситуация со временем не менялась, Москва перестала направлять заявку на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ, что стало ощутимо для организации, так как РФ была одним из крупнейших доноров Совета Европы.