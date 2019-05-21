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Британского врача уволили из-за просьбы отодвинуть никаб

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Фото: youtube.com
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Британский врач Кит Вулверсон был вынужден уволиться из королевского госпиталя Стоук в графстве Стаффордшир из-за жалобы на него в дискриминации по религиозному признаку после осмотра пациентки в никабе. Об этом сообщила Daily Mail.

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Женщина-мусульманка привела к Вулверсону девочку 11 лет с подозрением на тонзиллит. Доктору было тяжело понять, что говорит женщина из-за никаба, который закрывает лицо до самых глаз. Врач вежливо попросил отодвинуть его, чтобы услышать объяснения.

На следующий день муж женщины подал жалобу на Вулверсона. Он заявил, что его жена отказалась убрать никаб, однако доктор к ней не прислушался. Медик с 23-летним стажем намерен бросить работу, так как считает, что никто не примет его, зная о служебном расследовании.

Отмечается, что врачу следует уважать религиозные убеждения пациентов и принимать во внимание такие вещи, как запрет на показ какой-либо части тела. Доктор может попросить отодвинуть вуаль, однако не смеет настаивать.

В августе прошлого года в Британии разгорелся скандал из-за слов бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, который выразил надежду, что пришедшие к нему в депутатскую приемную мусульманки будут открывать лица.

Политик также пожелал, чтобы они придерживались такого же принципа в школах и университетах, и заявил, что сокрытие лица под тканью кажется ему странным и пугающим. По его мнению, люди в бурках похожи на «грабителей банка» или «почтовые ящики».

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