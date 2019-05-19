Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения. Об этом сообщил местный таблоид The Sun в воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что проблемы со зрением начались у Браун после операции по коррекции зрения. Сперва 43-летняя певица перестала видеть левым глазом, а в пятницу, 17 мая, зрение ухудшилось на правом.

По информации источников издания в лондонской клинике Moorfields Eye Hospital, артистка с повязкой на глазах приехала на машине в сопровождении шофера и ассистента.

«Я не могу ничего видеть — я полностью ослепла», — приводит таблоид слова Браун.

Ранее, 24 марта, Мелани Браун призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.