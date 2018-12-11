Участница Spice Girls переломала ребра при падении с лестницы

Участница всемирно известной британской группы Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) попала в больницу после падения с лестницы. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, инцидент произошел в доме друга певицы. Мел Би упала с лестницы, сломала два ребра и повредила руку. Ее доставили в одну из лондонских больниц, где провели неотложную операцию.

Издание уточняет, что певица в момент происшествия была трезва и не находилась в состоянии наркотического опьянения. Речь идет о несчастном случае — она не удержала равновесие на узких ступеньках.

Позднее Мел Би опубликовала несколько фотографий из больницы. На одной из них пострадавшая находится в компании других участниц поп-группы — Джерри Хорнер (Холлиуэлл), Эммы Бантон и Мел Си.

В начале ноября Spice Girls объявили о воссоединении и возобновлении выступлений. Концерты пройдут без Виктории Бекхэм. По данным СМИ, гонорар поп-группы за шестидневный тур составит $2,8 млн.

Группа была создана в Лондоне в 1994 году, в нее входили Мелани Браун, Виктория Адамс (после замужества — Виктория Бэкхем), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. Каждая в 2001 году начала сольные проекты. Время от времени коллектив возобновлял работу.