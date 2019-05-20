Медики стали чаще пренебрегать профэтикой при общении с фармкомпаниями

Российские медики стали вдвое чаще принимать подарки от фармацевтических компаний и соглашаться на рекомендации пациентам конкретных препаратов. Об этом говорят итоги проверок Росздравнадзора, с которыми ознакомились «Известия».

В частности, 7,3% проверок показали, что врачи договаривались о назначении или рекомендации конкретного препарата, получали от компаний лекарства и медицинские изделия для вручения пациентам. Годом ранее аналогичные случаи выявлялись только в 3,1% ревизий по профессиональным ограничениям.

По итогам проверок оказалось, что в 7,3% случаев в прошлом году медики получали подарки или деньги от организаций, деятельность которых связана с оборотом лекарств или медицинских изделий. В 2017 году эти факты были обнаружены в ходе 4,2% проверок.

Медики в большинстве случаев получают вознаграждение за «консультации» или «лекции». Однако врачи заинтересованы не только в деньгах, но и в знакомстве с новинками фарминдустрии, поэтому исключать их общение с компаниями не стоит, полагают эксперты.

Принимать подарки от фармкомпаний и рекомендовать конкретные препараты врачам с 2011 года запрещает закон «Об основах здоровья граждан в РФ». К слову, получать презенты от пациентов медикам разрешено, но они не должны быть дороже 3 тыс. рублей

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