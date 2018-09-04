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Импортные лекарства допустят на российский рынок без испытаний

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Фото: Getty Images/Corbis/Sandy Huffaker
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В российских аптеках появятся импортные лекарства, которые не прошли клинические испытания в России. Речь идет о препаратах из стран Европейского союза, США и Японии. Появление оригинальной фармацевтической продукции в России стало возможно благодаря утверждению правительством плана мероприятий «Развитие конкуренции в здравоохранении».

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На каждой упаковке импортного препарата будет соответствующая маркировка о том, что медикамент исследовался только за рубежом.

Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, появление иностранной фармпродукции на отечественном рынке может быть урегулировано на уровне межправительственных соглашений.

По мнению экспертов, новая мера может сыграть решающую роль при отсутствии в России аналогов зарубежных лекарств, а также в лечении редких болезней или онкологии. Однако препараты, не прошедшие клинические испытания в России, могут иметь отсроченный негативный эффект.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Импортные лекарства хотят выпустить на российский рынок без испытаний

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