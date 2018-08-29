Экспорт российских лекарств вырос на 11%

Российские поставщики фармпродукции в первом полугодии продали за рубеж почти 19 тыс. т товара более чем на 20 млрд рублей. В физическом выражении это больше на 11%, а рублевом эквиваленте — на 8%, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Тенденция роста объема поставок фармтоваров за границу вписывается в общий тренд увеличения несырьевого экспорта, наблюдаемый в последние годы, и соответствует целям, поставленным президентом. Эксперты отмечают, что за рубежом особым спросом пользуются в том числе отечественные субстанции для высокотехнологичных препаратов.

Как свидетельствуют данные ФТС, с которыми ознакомились «Известия», за первые шесть месяцев 2018 года Россия экспортировала фармацевтическую продукцию на $342 млн (по средневзвешенному курсу ЦБ — 20,3 млрд рублей). Это на 5% больше в долларах и на 8% — в рублем эквиваленте, чем за тот же период годом ранее. В первой половине прошлого года удалось заработать $324,9 млн, или примерно 18,8 млрд рублей. В физическом эквиваленте экспорт фармпродукции вырос на 11% — до 18,7 тыс. т.

Под фармпродукцией в базе ФТС имеются в виду лекарственные препараты, донорская кровь, иммунные сыворотки, вакцины, ветеринарная продукция, санитарные наборы. Самую крупную долю выручки приносят первые две категории.

Больше всего (в денежном выражении) фармпрепаратов поставляется на Украину. Выручка за полугодие составила $60,6 млн (3,6 млрд рублей). Затем следуют Казахстан ($52,9 млн, или 3,1 млрд рублей) и Белоруссия ($45,3 млн, или 2,7 млрд рублей).

В Минпромторге и Минздраве не смогли предоставить оперативные комментарии.

Ранее первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказывал в интервью «Известиям», что в разрабатываемой правительственной стратегии развития фармпромышленности до 2030 года приоритетными будут блоки поддержки экспорта и создания собственных инновационных продуктов. Уже сейчас препараты отечественных компаний проходят регистрационные процедуры в 60 странах.

Рост поставок фармпродукции за рубеж вписывается в общую тенденцию увеличения несырьевого экспорта. Как сообщал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, по итогам прошлого года он вырос на 20% относительно 2016-го, до $190 млрд в денежном выражении. Согласно майскому указу президента, к 2024 году показатель должен увеличиться до $250 млрд в год.

Российские товары в первую очередь привлекательны соотношением цены и качества, считает эксперт по фармацевтическому рынку компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— Российские производители уделяют особое внимание качеству товара, зачастую не обращая внимание на маркетинговую сторону вопроса. Основные объемы средств тратятся именно на улучшение качества, за рубежом же немало денег уходит на маркетинг и рекламу. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость препарата, потому что появляется необходимость отбить вложения, — рассказал он.

Притом что цены российских поставщиков одни из самых низких, по качеству отечественная фармацевтическая продукция не уступает зарубежной, подчеркнул Николай Беспалов. Он отметил, что большой популярностью за рубежом стали пользоваться российские фармацевтические высокотехнологичные субстанции. Их получают биотехнологическим способом, то есть выделяя белок из живой клетки. Такие субстанции становятся основой вакцин или используются при изготовлении высокотехнологичных лекарств.

По качеству отечественная фармпродукция лучше, чем во многих странах, считает генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов. В большинстве случаев она отвечает международным стандартам ICH и GMP. В нынешних условиях отечественные компании имеют возможность нарастить производственные мощности до такой степени, что в ближайшее десятилетие Россия сможет не только сама обойтись без зарубежных препаратов, но и заполнить своим товаром зарубежные рынки, считает глава Аптечной гильдии Елена Неволина.

Фармацевтическая отрасль — одна из наиболее успешно развивающихся в российской промышленности. Доля отечественных лекарств на рынке за пять лет выросла в 3,6 раза — с 13,2% в 2012 году до 46,9% в 2017-м. По данным DSM Group, в прошлом году продажи отечественных лекарств выросли на 4,3% в натуральном выражении, а импортных — только на 2,3%.