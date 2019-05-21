Рецепт платежом красен: врачи стали чаще брать подарки от фармкомпаний

Врачи стали вдвое чаще принимать подарки от производителей лекарств и соглашаться рекомендовать пациентам препараты конкретных фирм. Это показали проверки Росздравнадзора, с отчетом о результатах которых ознакомились «Известия». Как правило, чтобы обойти законодательные ограничения, медики получают вознаграждение за «консультации» или «лекции». При этом врачи заинтересованы не только в деньгах, но и в знакомстве с новинками фарминдустрии, поэтому полностью исключать их общение с компаниями не стоит, отмечают эксперты.

О том, что медики стали чаще пренебрегать профессиональной этикой при общении с представителями фармкомпаний, говорится в докладе об итогах работы Росздравнадзора в 2018 году. В частности, 7,3% проверок показали, что врачи заключали соглашения о назначении или рекомендации конкретного препарата, а также получали от компаний лекарства и медицинские изделия для вручения пациентам. Годом ранее такие случаи выявлялись только 3,1% ревизий по профессиональным ограничениям. Также в 7,3% случаев в прошлом году медики получали подарки или деньги от организаций, деятельность которых связана с оборотом лекарств или медицинских изделий. В 2017-м такие факты были обнаружены в ходе 4,2% проверок.

В докладе ведомства оговорено, что в прошлом году сотрудники службы провели 1,6 тыс. проверок соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных ограничений. Под ревизию попали и юрлица, и индивидуальные предприниматели. В Росздравнадзоре оперативно не ответили на просьбу «Известий» сообщить детали выявленных нарушений. В свою очередь, в пресс-службе Минздрава заявили, что эти вопросы относятся к компетенции надзорных органов.

Подарок vs компенсация

Принимать подарки от фармкомпаний и рекомендовать конкретные препараты врачам с 2011 года запретил закон «Об основах здоровья граждан в РФ». К слову, получать презенты от пациентов медикам разрешено, но подарки не должны быть дороже 3 тыс. рублей.

При этом производителям лекарств не запрещено устраивать мероприятия для врачей, выдавать им образцы лекарств не для пациентов и платить за лекции или участие в клинических исследованиях, напомнил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

— Письменных договоров именно на рекомендацию конкретного препарата не может быть — они незаконны, скорее всего, речь об устных соглашениях, — рассказал он «Известиям». — Перечислить средства медику можно, например, за лекцию на научно-образовательном мероприятии компании — стоимость рознится в зависимости от уровня специалиста, в среднем это от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что подарков врачам фармацевты стараются не делать. Однако представители Росздравнадзора могли счесть незаконной передачу, например, блокнота или ручки с символикой фирмы, предположил специалист.

Некоторые компании обязаны отчитываться о тратах на выплаты врачам — такое требование выдвигает Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций. Через членство в Ассоциации международных фармацевтических производителей (входит в федерацию) эта норма распространяется на работающие в России Pfizer, AstraZeneca, MSD, Sanofi, Ipsen и другие. Отчеты за прошлый год компании должны опубликовать до 30 июня. В 2017-м выплаты врачам составляли до 0,5 млн рублей, следует из данных, представленных фирмами. В основном траты указаны в документах как оплата регистрационных взносов за участие в конференциях, компенсация транспортных расходов и вознаграждение за консультации.

В России в штатах фармкомпаний числится несколько десятков тысяч медицинских представителей, рассказал главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский.

— Их задача — информирование о новых технологиях, способах их применения, сравнительной эффективности. У врачей, как правило, нет возможности изучить новинки самостоятельно — повышение квалификации многим из них не по карману. Поэтому я не стал бы интерпретировать общение с фармпредставителями как что-то криминальное. Конечно, бывают перекосы и попытки подкупа, но не повсеместно, — уверен специалист.

Отследить, рекомендовал ли врач пациенту препарат конкретной компании, довольно проблематично, считает зампред профсоюза работников здравоохранения России Геннадий Щербаков. В рецепте, как правило, указывается международное непатентованное наименование, а беседа с больным проходит за дверями кабинета. Однако пока фармкомпании готовы использовать такой сомнительный способ продвижения, будут находиться и готовые к соглашениям врачи, которые не удовлетворены своими доходами, считает эксперт.

Средняя зарплата врача в России в прошлом году составляла 75 тыс. рублей, или 198% от средней зарплаты по стране, следует из данных Росстата. Согласно поручениям президента, доход врачей должен вдвое превышать средний по региону.