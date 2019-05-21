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Президент ЦСКА рассказал о везении после победы в Евролиге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями после победы клуба в Евролиге.

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«Не буду скрывать, это особенная победа. Фаворитом «Финала четырех» был «Реал», а «Фенербахче» выиграл регулярный сезон. На нас никто не ставил, но я верил в команду, — сказал Ватутин «Известиям». — Команда с характером. В этом году никто не сдавался, никто не жаловался. Это сильный коллектив, все бились друг за друга».

При этом глава ЦСКА отметил, что обычно формат «Финала четырех» играет против ЦСКА. Однако на этот раз не повезло соперникам из Стамбула, которые приехали в Испанию без двух своих лидеров. Также Ватутин заявил, что его подопечным будет тяжело настроиться на оставшиеся игры сезона.

«Все понимают, что надо готовиться к серии плей-офф с «Зенитом» в Единой лиге (стартует 23 мая в Москве). После такого триумфа надо найти в себе силы провести еще несколько недель на самом высоком уровне. Ребята должны справиться. Понимаю, что будет нелегко. Но нам надо защитить титул», — добавил функционер.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Еще несколько недель на самом высоком уровне»

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