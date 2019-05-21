Британец застрял на детских качелях и насмешил свою дочь
37-летний британец попал в неловкую ситуацию на одной из детских площадок. Мужчина хотел показать своей дочери как кататься на детских качелях и застрял.
В итоге девочка смотрела, как папу достают спасатели, и сняла все на видео.
37-летний британец попал в неловкую ситуацию на одной из детских площадок. Мужчина хотел показать своей дочери как кататься на детских качелях и застрял.
В итоге девочка смотрела, как папу достают спасатели, и сняла все на видео.