Российскому футболисту провели уникальную операцию на колене

В петербургском Международном медицинском центре СОГАЗ прошла показательная операция на коленном суставе с участием немецкого ученого, ведущего ортопеда-травматолога центра суставной хирургии Sporthopaedicum Свена Шеффлера.

Уникальная операция, длившаяся полтора часа, сможет вернуть на поле футболиста, травма которого считалась раньше несовместимой со спортивной карьерой. Пациентом стал молодой нападающий клуба Российской премьер-лиги.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрия Савицкого, еще 40 лет назад спортсмен, порвавший переднюю крестообразную связку, был полностью потерян для большого спорта.

«В нашем случае в дополнение к этой травме у футболиста был порван мениск, что часто заканчивается его частичным удалением», — рассказал врач.

Однако благодаря высокой квалификации врачей мениск коленного сустава был сохранен, а поврежденные связки успешно реконструированы с помощью полусухожильной мышцы пациента и специальных фиксаторов.

Хирургическая работа велась с помощью малоинвазивного метода (артроскопии), который позволяет проводить манипуляции через небольшой прокол в колене. Это дает возможность ускорить заживление и снизить вероятность развития инфекции.

После операции футболист сможет выйти на поле примерно через девять месяцев. Принявший участие в операции специалист из Германии высоко оценил уровень российского медицинского центра и профессионализм врачей.

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В самую чашечку: уникальная операция вернет футболиста на поле