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Российскому футболисту провели уникальную операцию на колене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В петербургском Международном медицинском центре СОГАЗ прошла показательная операция на коленном суставе с участием немецкого ученого, ведущего ортопеда-травматолога центра суставной хирургии Sporthopaedicum Свена Шеффлера.

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Уникальная операция, длившаяся полтора часа, сможет вернуть на поле футболиста, травма которого считалась раньше несовместимой со спортивной карьерой. Пациентом стал молодой нападающий клуба Российской премьер-лиги.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрия Савицкого, еще 40 лет назад спортсмен, порвавший переднюю крестообразную связку, был полностью потерян для большого спорта.

«В нашем случае в дополнение к этой травме у футболиста был порван мениск, что часто заканчивается его частичным удалением», — рассказал врач.

Однако благодаря высокой квалификации врачей мениск коленного сустава был сохранен, а поврежденные связки успешно реконструированы с помощью полусухожильной мышцы пациента и специальных фиксаторов.

Хирургическая работа велась с помощью малоинвазивного метода (артроскопии), который позволяет проводить манипуляции через небольшой прокол в колене. Это дает возможность ускорить заживление и снизить вероятность развития инфекции.

После операции футболист сможет выйти на поле примерно через девять месяцев. Принявший участие в операции специалист из Германии высоко оценил уровень российского медицинского центра и профессионализм врачей.

Подробнее — в материале «Известий»:

В самую чашечку: уникальная операция вернет футболиста на поле

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