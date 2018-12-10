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Эксперты рассказали о лечении ожирения с помощью бариатрической хирургии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Бариатрическая хирургия, или, иначе, оперативное лечение ожирения, становится всё более распространенной практикой в России. В частности, это направление активно развивается в многопрофильном медицинском центре СОГАЗ в Геленджике.

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Об этом сообщается в пресс-релизе Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», поступившем в «Известия», который посвящен прошедшей 8 декабря конференции «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений».

Заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра СОГАЗ (Санкт-Петербург) Андрей Проценко подчеркнул, что основная задача бариатрических операций — это возможность исключить метаболические нарушения, проблемы с суставами, а также риски развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В свою очередь, старший научный сотрудник НИЛ диабетологии и НИЛ хирургической коррекции метаболических нарушений в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России» Екатерина Кравчук подчеркнула, что самым эффективным методом лечения ожирения является изменение образа жизни.

Мероприятие с участием ведущих специалистов по бариатрической хирургии прошло в режиме телемоста между Санкт-Петербургом и Геленджиком.

Научно-практическая конференция была организована при поддержке компании Olympus и стала заключительным мероприятием этого года в рамках реализации нового образовательного проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

Подробнее — в материале «Известий»:

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» провела конференцию по проблеме ожирения

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