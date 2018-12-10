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Безвозмездную помощь в борьбе с ожирением могут начать оказывать в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Эксперты, входящие в Общество бариатрических хирургов России, активно работают над рекомендациями по лечению ряда заболеваний, вызванных ожирением.

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В том числе обсуждается инициатива введения на государственном уровне специальных квот по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, которые позволят на безвозмездной основе в специализированных клиниках России оказывать бариатрическую помощь тяжелобольным пациентам, страдающим ожирением и диабетом 2-го типа.

Об этом сообщается в пресс-релизе Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», поступившем в «Известия», который посвящен прошедшей 8 декабря конференции «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений». Мероприятие с участием ведущих специалистов по бариатрической хирургии прошло в режиме телемоста между Санкт-Петербургом и Геленджиком.

Научно-практическая конференция была организована при поддержке компании Olympus и стала заключительным мероприятием этого года в рамках реализации нового образовательного проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

Подробнее — в материале «Известий»:

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» провела конференцию по проблеме ожирения

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