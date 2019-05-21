В самую чашечку: уникальная операция вернет футболиста на поле

В санкт-петербургском Международном медицинском центре СОГАЗ прошла показательная операция на коленном суставе с участием известного немецкого ученого, ведущего ортопеда-травматолога центра суставной хирургии Sporthopaedicum Свена Шеффлера. С помощью онлайн-трансляции за ней наблюдали врачи Краснодарского края. Вмешательство было осуществлено в рамках конференции «Современная травматология: артроскопия коленного сустава» в Международный день травматолога-ортопеда. Уникальная операция, длившаяся полтора часа, сможет вернуть на поле футболиста, травма которого считалась раньше несовместимой со спортивной карьерой.

Для операции организаторы мероприятия выбрали особенно сложный случай спортивной травмы — при ее лечении необходимо не только поставить человека на ноги, но и вернуть ему возможность участвовать в соревнованиях. Пациентом стал молодой футболист Российской премьер-лиги, играющий в качестве нападающего одного из популярных клубов.

— 40 лет назад спортсмен, порвавший переднюю крестообразную связку, отвечающую за стабильность сустава, был полностью потерян для большого спорта, — рассказал после операции заведующий отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрий Савицкий. — В нашем случае в дополнение к этой травме у футболиста был порван мениск, что часто заканчивается его частичным удалением. А значит, в будущем существенно увеличивается риск преждевременного завершения спортивной карьеры. Кроме того, возможно раннее развитие артроза.

Однако благодаря высокой квалификации врачей и одному из самых современных методов лечения подобных травм мениск коленного сустава был сохранен, а поврежденные связки успешно реконструированы с помощью полусухожильной мышцы пациента и специальных фиксаторов. Хирургическая работа велась преимущественно с помощью малоинвазивного метода (артроскопии), который позволяет проводить манипуляции через небольшой прокол в колене. Это дает возможность ускорить заживление колена и снизить вероятность развития инфекции. Благодаря уникальной операции, длившейся полтора часа, футболист сможет выйти на поле примерно через девять месяцев — по прошествии этого времени футбольная команда может ожидать возвращения своего игрока.

Принявший участие в операции специалист из Германии высоко оценил уровень российского медицинского центра и профессионализм врачей.

— Меня впечатлило оснащение клиники, которое в некоторых аспектах превосходит то, что мы можем видеть во многих медицинских центрах Германии, — поделился Свен Шеффлер. — Приятно отметить, что в операционной все члены команды — и врачи, и медицинские сестры — понимали друг друга с полуслова.

По словам специалистов, успешно проведенная операция — это только полдела. Залог быстрого выздоровления — качественная реабилитация и личная мотивация пациента.

— В ходе реабилитационного лечения человек заново учится управлять травмированной ногой и двигать ею так же, как и здоровой, — пояснил Дмитрий Савицкий. — И здесь, помимо самого лечения, важен психологический аспект. Доктор должен не просто восстановить сустав, а еще и помочь своему пациенту поверить в то, что он теперь работает так же хорошо, как и прежде.

Для контроля результатов реабилитации в ММЦ СОГАЗ также используются высокие технологии. В частности, спустя четыре и шесть месяцев после операции на коленном суставе пациенту предлагают пройти несколько тестов.

— Данные двигательной активности анализирует многофункциональный прибор, способный фиксировать положение человека в пространстве, — отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ имени Мечникова, руководитель направления реабилитации ГК «СОГАЗ Медицина» Павел Гузалов. — Оценка полученной записи позволяет врачам увидеть, насколько уверенно пациент контролирует свои движения после операции и готов ли он приступить к активной жизни со спортивными тренировками.

Конференция по травматологии продолжила цикл мероприятий образовательного проекта группы клиник «СОГАЗ Медицина». Его основная задача — создать эффективную образовательную площадку для повышения квалификации российских врачей. При этом жители Северной столицы получили дополнительную возможность воспользоваться квалифицированной медицинской помощью лучших специалистов.