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Министр обороны Украины «взорвал» Московский Кремль в Facebook

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Фото: facebook.com/generalpoltorak
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Министр обороны Украины Степан Полторак, подавший заявление об отставке, опубликовал в соцсетях свою фотографию на фоне разрушенного Московского Кремля. Позже он удалил картинку из поста, оставив только текст.

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Скриншот записи с фото опубликовало украинское агентство «Униан». В таком виде пост существовал около 40 минут, передает «Газета.Ру». Позже на странице Полторака остался только текст, в котором он сообщает о своем уходе с поста.

Ранее 20 мая Полторак подал заявление об отставке. В этот же день Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после церемонии инаугурации он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Кроме того, в выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Также Зеленский обратился к проживающим за границей украинцам, отметив, что их ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

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