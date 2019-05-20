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Премьер-министр Украины подает в отставку

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 20 мая объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий правительства страны.

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«Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду (22 мая. — Ред.)», — приводит его слова «Газета.Ру».

Гройсман добавил, что принял это решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины должно уйти в отставку.

Вместе с тем он заявил, что не планирует покидать политику и будет баллотироваться в Верховную раду.

Ранее 20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады текущего созыва, а также правительства страны. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

В преддверии инаугурации Зеленского об уходе с должностей заявили ряд украинских чиновников — сторонников Порошенко. 17 мая прошение об отставке подали глава МИД Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

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