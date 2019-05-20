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В Москве создадут систему учета строительного мусора

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Все стройплощадки Москвы и полигоны для строительных отходов к 2021 году оборудуют «умными» видеокамерами, которые станут частью автоматизированной системы учета и контроля мусора.

Как сообщают «Известия», камеры смогут фиксировать объемы отходов и распознавать номера вывозящих их грузовиков. При этом на самих машинах будут установлены датчики ГЛОНАСС.

Благодаря системе можно будет точно учитывать, какое количество строительного мусора и земляных отвалов вывезли с определенной площадки и куда именно доставили. Это поможет в решении мусорной проблемы региона.

На создание системы планируется потратить 250 млн рублей.

Эксперты отмечают, что многие категории строительного мусора можно переработать и использовать вторично, например, при прокладке дорог.

Полностью статью читайте в свежем номере «Известий» от 21 мая.

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