Путин разберется в ситуации с мусорным полигоном в Архангельской области

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 мая, в ходе медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации прокомментировал ситуацию со строительством мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области для вывоза мусора из Москвы.

«В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области. — Ред.) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», — цитирует главу государства «Интерфакс».

Отмечается, что в ходе медиафорума одна из участниц рассказала президенту, что жители Архангельской области с тревогой следят за ситуацией на железнодорожной станции Шиес, куда планируют вывозить мусор из Москвы.

29 января в поселке Урдома Ленского района Архангельской области состоялась встреча сторонников приоритетного межрегионального проекта «Экотехнопарк «Шиес» с представителями регионального правительства, инвесторами и активистами. Ожидается, что благодаря созданию объекта только в этом районе региона дополнительно появятся 500 рабочих мест со средней заработной платой в районе 44 тыс. рублей.

В октябре 2018 года комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила проект по созданию «Экотехнопарка «Шиес». Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона, был признан приоритетным.