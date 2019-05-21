Отходам — место: в Москве создадут систему учета строительного мусора

Все стройплощадки Москвы и полигоны для строительных отходов к 2021 году оборудуют «умными» видеокамерами. Они станут частью автоматизированной системы учета и контроля мусора, говорится в тендерной документации департамента по конкурентной политике столицы. Камеры смогут фиксировать объемы отходов и распознавать номера вывозящих их грузовиков. А на самих машинах будут стоять датчики ГЛОНАСС. Благодаря этому система — на ее создание планируется потратить 250 млн рублей — будет точно знать, какое количество строительного мусора и земляных отвалов вывезли с определенной площадки и куда именно доставили. Это поможет в решении мусорной проблемы региона. Эксперты отмечают, что многие категории строительного мусора можно переработать и использовать вторично, например, при прокладке дорог.

Система должна быть разработана и внедрена через два года. Согласно тендерной документации, с которой ознакомились «Известия», на ее создание из бюджета столицы планируют выделить 250 млн рублей.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике, заказчиком тендера выступает департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). Вероятнее всего, и оператором новой системы будет ДИТ. Однако там оперативно не ответили на запрос «Известий».

Из тендерной документации следует, что на строительных площадках установят интеллектуальную систему видеонаблюдения. С помощью программного комплекса камеры смогут с 20 м распознавать госномера грузовиков, покидающих площадку, а также определять объем груза в кузове. Эти данные автоматически попадут в систему. При въезде на полигон установят такой же комплекс камер, но дополненный весами. Таким образом, система будет точно знать, какой объем мусора был вывезен с конкретной строительной площадки и на какой полигон доставлен.

А пока груз в пути, система сможет наблюдать за ним при помощи модулей ГЛОНАСС, которыми будут оборудованы все машины, вывозящие строительный мусор: в любой момент можно будет узнать, где он находится, куда и с какой скоростью движется.

Проанализировав полученные данные, власти смогут выстроить более эффективную стратегию по обращению с отходами строек и мусора, который остается после сноса различных объектов.

В столичном Стройкомплексе не смогли оперативно ответить «Известиям», какой объем мусора генерируют городские стройплощадки.

Найти и переработать

Сегодня на территории Москвы действуют свыше 2,6 тыс. строительных площадок. На них возводят жилье и объекты социальной инфраструктуры, демонтируют старые пятиэтажки в рамках реновации, обустраивают парки и общественные пространства, прокладывают коммуникации и тоннели метро, строят новые дороги, мосты и развязки. И большую часть образующихся отходов можно переработать и использовать вторично, отмечает вице-президент Ассоциации строителей России Владимир Пономарев.

— Вопрос обращения с отходами строительства очень актуален для Москвы. Строек много, и объемы мусора огромны — если их просто вывозить, как это делается сейчас, то город продолжит обрастать свалками. Но если вести учет отходов с разбивкой по категориям, можно будет использовать их повторно. Например, в дорожном строительстве в качестве подложного материала. Или если наладить переработку и измельчать мусор, то можно добавлять его к низкосортному бетону, — пояснил эксперт.

Ранее власти Москвы планировали насыпать в ТиНАО горнолыжные склоны из отвалов земли, которые образуются при прокладке тоннелей метро. При этом в регионе нет специализированных полигонов для строительного мусора — его вывозят и утилизируют вместе с бытовыми отходами, и каждая компания решает этот вопрос самостоятельно. Поэтому пока нельзя точно подсчитать объемы, вывозимые на свалки, подчеркнул Владимир Пономарев.

Штраф для застройщика

Эксперт в области обращения с отходами Дмитрий Закарлюкин также отмечает, что в стране нет специализированных площадок для строительных отходов, причем похожая ситуация сложилась и за рубежом.

— На Западе в этом плане не сильно далеко от нас ушли. У них действительно есть GPS-трекеры на мусоровозах и различные системы мониторинга, но всё очень разнится от штата к штату, если речь о США, или в разных странах Европы. Там в большей степени работает сознательность граждан и жесткие штрафы. Компания, демонтирующая или строящая что-то, имеет контракты с полигоном и везет отходы только туда. Физические лица нанимают специальный транспорт или сами везут мусор на выделенные участки при полигонах, — сказал он.

Эксперт уверен, что создание единой системы учета отходов поможет в решении мусорной проблемы региона, поскольку у недобросовестных предпринимателей больше не будет возможности сбросить мусор в овраг. Кроме того, по его словам, важна возможность учета отдельных категорий строительного мусора, поскольку в Москве есть компании, которые перерабатывают остатки домов в стройматериалы.