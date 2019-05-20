В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе. Об этом 20 мая сообщает агентство «РИА Новости».

Песков подчеркнул, что позиция по полуострову уже неоднократно озвучивалась.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации», — рассказал представитель Кремля.

Ситуацию же в Донбассе, как считает Песков, должен решать президент Украины, основываясь на Минских договоренностях.

Ранее 20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. В своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Зеленский назвал своими первоочередными задачами прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Трехсторонняя контактная группа, в которую входят представители России, Украины и ОБСЕ при участии представителей ДНР и ЛНР, занимается реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.