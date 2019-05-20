ФК «Краснодар» подписал пятилетнее соглашение с бразильцем Кайо

Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с бразильским игроком португальской «Санта-Клары» Кайо. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Полузащитник присоединится к «Краснодару» в июне, когда клуб начнет подготовку к новому сезону, пишет сайт kp.ru. Сумма трансфера Кайо не разглашается. Известно, что соглашение рассчитано на пять лет. В составе «Краснодара» он заменит Шарля Каборе, который покинет клуб после окончания сезона.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 22 матча в чемпионате Португалии, но не отметился результативными действиями. «Санта-Клара» заняла десятую позицию. Команда арендовала Кайо летом 2017 года у бразильского клуба «Ферровариа», после чего выкупила права на игрока.

ФК «Краснодар» за один тур до завершения чемпионата России занимает третье место с 53 очками в активе. Столько же набрал идущий на втором месте «Локомотив». Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

17 мая сообщалось, что вратарь португальского ФК «Порту» Икер Касильяс заявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона из-за проблем со здоровьем.