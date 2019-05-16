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Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.

Как пишет «Спорт-Экспресс», Мирзов ударил Ильина за то, что тот оскорбил его по национальному признаку.

«Игрок «Урала» Ильин оскорбил нашего футболиста Мирзова. Мы обратимся в компетентные инстанции, чтобы наказать за такие слова. Надеюсь, нас услышат в РФС, мы намерены обратиться и в УЕФА», — заявил генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов. Он добавил, что попросил судей сделать запись о произошедшем инциденте в протокол, пишет RT. Сам Мирзов заявил «РИА Новости», что после игры потасовки с его участием не было.

КДК рассмотрит инцидент на внеочередном заседании в понедельник, 20 мая.

«Арсенал» сыграл с «Уралом» с ничейным счетом 2:2 в ответном матче полуфинала Кубка России и не смог выйти в финал по сумме двух матчей (2:3), пишет «Газета.ру».

В конце апреля ФК «Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» и обошел «Спартак».

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