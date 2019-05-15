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«Локомотив» и «Урал» встретятся в финале Кубка России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский «Локомотив» и «Урал» из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка России по футболу. Об этом 15 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

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Москвичи в ответном гостевом матче со счетом 2:0 обыграли «Ростов». Голы забили Рифат Жемалетдинов на 45-й минуте и Федор Смолов (62). В первом матче в столице была зафиксирована ничья 2:2.

«Урал» в гостевой встрече, оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Матч завершился со счетом 2:2. Голы за клуб из Екатеринбурга забили Эрик Бикфалви (1) и Отман Эль-Кабир (24). Затем екатеринбуржец Вараздат Ароян на 58-й минуте отправил мяч в свои ворота. У туляков отличился Резиуан Мирзов (67). Бикфалви на 34-й минуте был удален с поля. Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Ранее «Локомотив» и «Урал» уже встречались в финале кубка. Это произошло в сезоне 2016–2017. Победили тогда москвичи со счетом 2:0.

Накануне сборная России по футболу объявила расширенный состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

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