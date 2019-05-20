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Часть внутренних рейсов отменили в Приморье из-за циклона

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В Приморском крае отменены несколько внутренних рейсов. Причина – циклон, который обрушился на регион накануне: идет дождь, дует порывистый ветер, местами наблюдается туман.

Как уточняет Vostokmedia, из Владивостока отменили рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск. Соответственно, самолеты из этих городов не прибудут сегодня и во Владивосток. Остальные рейсы пока выполняются по расписанию.

Ранее сообщалось, что сильный дождь начался в Приморье еще ночью 20 мая. Ветер рушит деревья, подтоплены дороги. Электроснабжение нарушено более чем в 20 городах края.

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