Часть внутренних рейсов отменили в Приморье из-за циклона

В Приморском крае отменены несколько внутренних рейсов. Причина – циклон, который обрушился на регион накануне: идет дождь, дует порывистый ветер, местами наблюдается туман.

Как уточняет Vostokmedia, из Владивостока отменили рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск. Соответственно, самолеты из этих городов не прибудут сегодня и во Владивосток. Остальные рейсы пока выполняются по расписанию.

Ранее сообщалось, что сильный дождь начался в Приморье еще ночью 20 мая. Ветер рушит деревья, подтоплены дороги. Электроснабжение нарушено более чем в 20 городах края.