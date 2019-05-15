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Противопожарный режим отметили в нескольких муниципалитетах Приморья

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В Хорольском, Хасанком районах Приморского края, а также в Уссурийске отменили противопожарный режим. Соответствующее постановление подписали главы муниципалитетов.

Как рассказали РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, информацию об отмене режима с 15 мая подтвердили сотрудники регионального департамента лесного хозяйства.

За последние сутки в Приморье действовали пять лесных пожаров. Их общая площадь составила 97 га. В тушении были задействованы 60 человек личного состава и 13 единиц техники.

Противопожарный режим продолжает действовать в Лазовском, Пограничном, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Кавареловском, Октябрьском, Пожарском районах, а также в Дальнегорске.

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