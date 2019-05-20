Мощный циклон оставил без света часть городов в Приморье

Часть городов в Приморском крае остались без электроснабжения из-за мощного циклона. Бригады энергетиков работают над ликвидацией последствий непогоды.

В общей сложности в работах задействованы 95 бригад и 118 единиц техники. Однако им мешают продолжающиеся сильный ветер и дождь.

Как уточняет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, основной удар стихии пришелся на центральные районы края, южное и восточное побережье.

Отключения света зафиксированы во Владивостоке, Артеме, Находке, Большом Камне, Надеждинском, Лазовском, Хасанском, Партизанском и Шкотовском районах. Пик отключений был зафиксирован с 6:00 до 10:00.

Специалисты предупреждают, что из-за продолжающихся в некоторых районах дождей возможны и другие отключения электроэнергии, обрывы проводов линий электропередачи.