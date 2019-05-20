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В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Пьяного дебошира, прилетевшего в Москву из Симферополя, вывезли из самолета на кресле-каталке. Когда лайнер приземлился в аэропорту Домодедово и сотрудники полиции поднялись на борт, чтобы забрать нарушителя в отделение, оказалось, что мужчина из-за сильного опьянения не может передвигаться самостоятельно.

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Как сообщила в понедельник, 20 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчину отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие в его крови алкоголя. Дебошира привлекли к ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (ст. 20.21 КоАП РФ).

Также в отношении нарушителя порядка возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ), суд принял решение заключить его под стражу.

15 мая дебош произошел в аэропорту Новосибирска Толмачево: пьяный мужчина напал на экипаж самолета, который ожидал вылета в Москву. Инцидент произошел на борту воздушного судна. В отношении дебошира возбудили два уголовных дела.

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