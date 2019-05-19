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Появилось видео драки на борту самолета Барселона–Киев

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из салона самолета, где одна из пассажирок устроила дебош и затеяла драку с впереди сидящей женщиной. По словам журналистов, конфликт произошел на рейсе Барселона–Киев.

На кадрах видно, как одна из пассажирок в нецензурной форме обращается к присутствующим. Стюардесса попыталась успокоить женщину, однако та стала грубить и ей. На помощь сотруднице авиакомпании пришли остальные пассажиры, которым также досталось от взбешенной пассажирки. Дебоширка не только кричала на других пассажиров, но и била присутствующих ногами и руками. В том числе она атаковала сидящую впереди женщину, попытавшись вырвать у нее клок волос.

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что девушка выпила бутылку виски из duty free и начала настойчиво требовать, чтобы летящие с ней иностранцы покинули борт самолета.

15 мая сообщалось, что пьяную россиянку под аплодисменты пассажиров сняли с самолета на Кипре. Из-за нее рейс задержался почти на час.

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