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Пенсионерка рейса Москва-Симферополь оштрафована за дебош на борту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Пенсионерка, задержанная 16 мая в аэропорту Симферополя, оштрафована за драку крымским линейным управлением МВД России. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

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«Гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»)», — сказано в сообщении.

Женщина оштрафована на 500 рублей. В отношении нее проводится проверка следователями СКР по Крыму, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 65-летняя пенсионерка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, устроила 16 мая дебош на борту лайнера, следовавшего из Москвы в Симферополь.

В момент приземления туристка из Владимирской области встала с места и пошла к выходу, хотя не было команды отстегнуть ремни. Пассажирку попросили пристегнуться и дождаться разрешения на выход. После этого она устроила скандал и полезла в драку с бортпроводниками. По словам экипажа, женщина начала вести себя агрессивно еще во время полета.

Ранее 15 мая сообщалось, что пьяную россиянку под аплодисменты пассажиров сняли с самолета на Кипре. Из-за нее рейс задержался почти на час.

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