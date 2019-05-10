Прямой эфир

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажир рейса Тунис-Москва, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с бортпроводниками. По прилету в столицу против него возбудили уголовное дело.

Дебоширов пожалели
Госдума раскритиковала идею правительства штрафовать на 30–50 тыс. рублей за мелкое хулиганство в самолете

Дебошира доставили в отделение полиции аэропорта Домодедово. «Им оказался москвич 1982 года рождения, который, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, во время полета выражался нецензурной бранью (…) и устроил драку с двумя бортпроводниками», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве на воздушном транспорте общего пользования. Также мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП России («Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом»).

Ранее 22 апреля сообщалось, что житель Санкт-Петербурга помог скрутить пьяного пассажира, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. Хулиган угрожал стюардессам и пытался покинуть салон через аварийный люк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Панкратова-Черного обвинили в пьянстве и сняли с самолета в Барнауле
В «Аэрофлоте» предложили продлить срок нахождения авиадебоширов в черных списках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017