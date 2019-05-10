Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Пассажир рейса Тунис-Москва, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с бортпроводниками. По прилету в столицу против него возбудили уголовное дело.

Дебошира доставили в отделение полиции аэропорта Домодедово. «Им оказался москвич 1982 года рождения, который, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, во время полета выражался нецензурной бранью (…) и устроил драку с двумя бортпроводниками», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве на воздушном транспорте общего пользования. Также мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП России («Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом»).

Ранее 22 апреля сообщалось, что житель Санкт-Петербурга помог скрутить пьяного пассажира, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. Хулиган угрожал стюардессам и пытался покинуть салон через аварийный люк.