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В аэропорту Симферополя за дебош задержали пьяную пенсионерку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В аэропорту Симферополя полицейские Крымского линейного управления МВД на транспорте задержали пьяную 65-летнюю дебоширку. Она отказалась подчиняться требованиям команды самолета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Женщина направлена на медосвидетельствование. Выясняются обстоятельства инцидента», — сказала Волк.

Лайнер прилетел из Москвы. В момент приземления туристка из Владимирской области встала с места и пошла к выходу, несмотря на то, что не было команды «отстегнуть ремни».

Пассажирку попросили пристегнуться и дождаться разрешения на выход. В ответ она устроила скандал и полезла в драку с бортпроводниками. Отмечается, что женщина начала вести себя агрессивно еще во время полета.

Ранее 15 мая сообщалось, что пьяную россиянку под аплодисменты пассажиров сняли с самолета на Кипре. Из-за нее рейс задержался почти на час.

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