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Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

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Фото: Global Look Press/Matthias Hiekel/dpa
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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток — 2».

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По его словам, российские ракеты в Калининграде способны достать до Берлина, но немцы почему-то закрывают на это глаза.

«Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — заявил Сикорский в интервью газете Welt.

Экс-министр посоветовал Германии серьезнее относиться к своей обороне и вкладывать больше денег в армию, так как даже у Польши, чей военный бюджет меньше в четыре раза, на вооружении «больше боеспособных танков».

Раскритиковал Сикорский и позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

«Со строительством «Северного потока» 1 и 2 Германия поставила свои экономические интересы не только выше интересов соседей, но и вышел геостратегических интересов Европы. Мне хорошо известно, что Германия хочет стать центром распределения газа в Европе и нуждается в сырье, чтобы конкурировать с США, но страны Центральной и Восточной Европы становятся более уязвимыми для возможных попыток российского шантажа», — добавил политик.

«Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Проект поддерживают практически все страны ЕС. Против выступают страны Прибалтики и Польша.

Также пытаются остановиться проект США, которые намерены поставлять Европе свой сжиженный природный газ (СПГ).

20 мая в Австрии заявили о важности «Северного потока — 2» и выразили недоумение из-за критики проекта.

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