«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Фильм «Джон Уик 3» собрал в Северной Америке за первый уикенд около $57 млн и сместил «Мстителей». Информацию об этом распространило агентство Associated Press в воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что аудитория фильма с Киану Ривзом растет в геометрической прогрессии и, согласно опросам, зрители рекомендуют фильм к просмотру своим друзьям.

«Джон Уик 3» также назвали лучшим из всех фильмов о герое Киану Ривза, что случается редко, поскольку продолжения обычно менее популярны.

«Мстители: Финал» опустились на второе место, собрав за выходные $29,4 млн.

13 мая стало известно, что американский фантастический блокбастер «Мстители: Финал» сохранил лидерство в российском прокате по итогам прошлых выходных, собрав 288 млн рублей. Всего за две недели проката фильм братьев-режиссеров Энтони и Джо Руссо собрал в России 2,74 млрд рублей.