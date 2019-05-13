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Фильм «Мстители: Финал» сохранил лидерство в российском прокате

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Фото: WDSSPR
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Американский фантастический блокбастер «Мстители: Финал» сохранил лидерство в российском прокате по итогам выходных, собрав 288 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Всего за две недели проката фильм братьев-режиссеров Энтони и Джо Руссо собрал в России 2,74 млрд рублей, пишет сайт aif.ru. В финальной части саги супергероям из команды Мстителей вместе с союзниками предстоит разработать план противостоянию разрушительным действиям могущественного титана Таноса. Главные роли в фильме исполнили Роберт Дауни – младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон и другие.

На втором месте по кассовым сборам оказалась американская комедия Криса Эддисона «Отпетые мошенницы», которая за прошедшие выходные заработала 162,5 млн рублей. Замыкает тройку лидеров драма «В метре друг от друга», собравшая 42,7 млн рублей, пишет «Газета.ру».

6 мая сообщалось, что фильм «Мстители: Финал» собрал рекордных $2,19 млрд в мировом прокате.

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