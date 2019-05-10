Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд «Титаника» по кассовым сборам
Вселенная Marvel продолжает устанавливать рекорды. Финальная картина о супергероях превзошла «Титаник» по кассовым сборам. Режиссер фильма-катастрофы восхитился успехом коллег. Джеймс Кэмерон в Twitter: Айсберг потопил реальный «Титаник», «Мстители» потопили мой.
Вселенная Marvel продолжает устанавливать рекорды. Финальная картина о супергероях превзошла «Титаник» по кассовым сборам. Режиссер фильма-катастрофы восхитился успехом коллег. Джеймс Кэмерон в Twitter: Айсберг потопил реальный «Титаник», «Мстители» потопили мой.