ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу в финале Евролиги, обыграв турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.

«Финал четырех» турнира проходил в испанском городе Витория-Гастейс.

Армейцев поздравила с победой вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Игроки показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества», — цитирует ее ТАСС.

Двумя днями ранее ЦСКА одержал нелегкую победу в полуфинале над мадридским «Реалом». Игра завершилась со счетом 95:90. Преимущество в пять очков армейцы заполучили на последних минутах встречи.

Для ЦСКА победа в Евролиге стала четвертой. Ранее красно-синие побеждали в 2006, 2008 и 2016 годах, а также трижды выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

19 мая «Реал» в матче за третье место также обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 94:75.