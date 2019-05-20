Прямой эфир

ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

0
Фото: REUTERS/Sergio Perez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу в финале Евролиги, обыграв турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.

Ход конями: ЦСКА в восьмой раз стал чемпионом Евролиги
Спустя три года главный трофей европейского баскетбола возвращается в Россию

«Финал четырех» турнира проходил в испанском городе Витория-Гастейс.

Армейцев поздравила с победой вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Игроки показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества», — цитирует ее ТАСС.

Двумя днями ранее ЦСКА одержал нелегкую победу в полуфинале над мадридским «Реалом». Игра завершилась со счетом 95:90. Преимущество в пять очков армейцы заполучили на последних минутах встречи.

Для ЦСКА победа в Евролиге стала четвертой. Ранее красно-синие побеждали в 2006, 2008 и 2016 годах, а также трижды выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

19 мая «Реал» в матче за третье место также обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 94:75.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии
Необыкновенная история: ЦСКА одержал волевую победу над «Реалом»
В сумасшедшей концовке матча армейцы вырвали у испанцев место в финале Евролиги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017