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Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Мэверикс» Кристапс Порзингис стал участником драки в латвийском городе Лиепая.

Как сообщает портал TMZ, инцидент произошел около ночного клуба. Отмечается, что 23-летний спортсмен вступил в конфликт с группой россиян.

Сообщается, что они якобы были недовольны тем, что игрок перешел в «Даллас» из «Нью-Йорк Никс». В драку пришлось вмешаться службе безопасности клуба.

В Сети появилось видео, на котором видно, что у баскетболиста разбито лицо и порвана одежда, передает «Газета.ру».

В 2018 году бойцу UFC Джареду Гордону наложили 21 шов на руке после драки, произошедшей на одной из нью-йоркских улиц. Спортсмен заступился за своего друга, на которого напали хулиганы.

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