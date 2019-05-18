Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90.

Таким образом армейцы проходят в финал турнира, где сыграют с турецкой «Анадолу Эфес».

Игра с «Реалом» получилась напряженной. В первой четверти отставание красно-синих было двукратным, в третей четверти испанцы владели преимуществом в 13 очков.

Однако за пять минут до конца матча ЦСКА сократил отставание до двух очков, а позже и вовсе вырвался вперед, пишет «Спорт Экспресс». ЦСКА выступает в «Финале четырех» в 16-й раз за последние 17 лет и уже трижды выигрывал турнир.

Финал состоится 19 мая.

За третье место поборются «Реал» и «Фенербахче».