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Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал Евролиги

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90.

Таким образом армейцы проходят в финал турнира, где сыграют с турецкой «Анадолу Эфес».

Игра с «Реалом» получилась напряженной. В первой четверти отставание красно-синих было двукратным, в третей четверти испанцы владели преимуществом в 13 очков.

Однако за пять минут до конца матча ЦСКА сократил отставание до двух очков, а позже и вовсе вырвался вперед, пишет «Спорт Экспресс». ЦСКА выступает в «Финале четырех» в 16-й раз за последние 17 лет и уже трижды выигрывал турнир.

Финал состоится 19 мая.

За третье место поборются «Реал» и «Фенербахче».

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