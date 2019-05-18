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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский, инаугурация которого состоится 20 мая, разместил в Facebook пост по случаю 75-й годовщины с начала депортации крымских татар.

В своем обращении политик заявил, что Крым снова станет украинским, однако признал, что этот путь будет долгим.

«Я считаю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе», — цитирует Зеленского «Федеральное агентство новостей».

Он также отметил, что «самая темная ночь заканчивается рассветом», пишет «Газета.ру».

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

После воссоединения глава государства подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после принятия документа сотни семей реабилитированных народов были обеспечены жильем либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья.

С 1941 по 1944 год из Крыма депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов.

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