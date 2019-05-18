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В штабе Зеленского отреагировали на публикацию указа о роспуске рады

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Фото: TASS/Zuma/Ukrinform/Danil Shamkin
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает различные варианты действий после его инаугурации, и роспуск Верховный рады — один из них. Об этом 17 мая в эфире телеканала NewOne заявил член штаба политика Руслан Стефанчук, комментируя публикацию в СМИ соответствующего указа.

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По его словам, роспуск рады зависит от того, как сложится сотрудничество между главой государства и парламентариями. «Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского», — цитирует Стефанчука RT.

17 мая украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. За неделю до этого фотографию аналогичного документа также публиковали СМИ, в том числе и агентство УНИАН, принадлежащее бизнесмену Игорю Коломойскому.

Между тем 17 мая парламентскую коалицию покинула партия «Народный фронт», спровоцировав тем самым распад коалиции и блокировав возможность роспуска парламента. После этого рада получает 30 дней на формирование новой коалиции. В пресс-службе Зеленского, комментируя этот шаг, заявили, что распад коалиции направлен на продление работы парламента.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего главу государства Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае. Рада долгое время не могла определиться с датой инаугурации, в итоге она была назначена на 20 мая.

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