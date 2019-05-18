В Мурманске нашли свалку надгробий с могил героев ВОВ из Долины славы
Родственники героев Великой Отечественной войны возмущены: Долина славы в Мурманске не первый год на реконструкции, при этом все старые плиты и памятники лежат на улице. Мемориальные плиты разбили и свалили на пустыре.
Родственники героев Великой Отечественной войны возмущены: Долина славы в Мурманске не первый год на реконструкции, при этом все старые плиты и памятники лежат на улице. Мемориальные плиты разбили и свалили на пустыре.