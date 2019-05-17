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Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день. Такие рекомендации озвучила заместитель главного кардиолога депздрава Москвы Ольга Остроумова.

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«Нужно избегать поз, при которых положение тела долго сохраняется неизменным. Например, при длительном сидении на корточках напрягаются мышцы ног и спины, что приводит к нарушению циркуляции крови», — сказала специалист, ее слова приводит агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 17 мая.

Она добавила, что пребывание в неудобной позе должно ограничиваться пяти минутами. Также медик посоветовала использовать для работы на грядках мини-скамейки и не поднимать тяжести.

При этом Остроумова предостерегла россиян от «дачных подвигов» и посоветовала гипертоникам работать с перерывами. Один подход к грядкам не должен продолжаться более 15 минут, после этого нужно сделать такой же по времени перерыв. После трех-пяти подходов следует отдохнуть подольше — в течение часа, отмечает специалист.

По ее словам, в целом работа на даче в умеренных количествах не представляет угрозы для человека с артериальной гипертонией, к тому же свежий воздух положительно влияет на организм и улучшает настроение.

При этом она порекомендовала гипертоникам обязательно иметь под рукой тонометр и аптечку, где должны быть лекарства, назначенные лечащим врачом.

Ранее в апреле врачи предостерегли россиян от чрезмерного увлечения садом и огородом. Излюбленные позы огородников — прополка грядок сидя на корточках или сильно согнув спину и низко наклонив голову — способны спровоцировать сердечный приступ, инфаркт и инсульт.

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