Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день. Такие рекомендации озвучила заместитель главного кардиолога депздрава Москвы Ольга Остроумова.

«Нужно избегать поз, при которых положение тела долго сохраняется неизменным. Например, при длительном сидении на корточках напрягаются мышцы ног и спины, что приводит к нарушению циркуляции крови», — сказала специалист, ее слова приводит агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 17 мая.

Она добавила, что пребывание в неудобной позе должно ограничиваться пяти минутами. Также медик посоветовала использовать для работы на грядках мини-скамейки и не поднимать тяжести.

При этом Остроумова предостерегла россиян от «дачных подвигов» и посоветовала гипертоникам работать с перерывами. Один подход к грядкам не должен продолжаться более 15 минут, после этого нужно сделать такой же по времени перерыв. После трех-пяти подходов следует отдохнуть подольше — в течение часа, отмечает специалист.

По ее словам, в целом работа на даче в умеренных количествах не представляет угрозы для человека с артериальной гипертонией, к тому же свежий воздух положительно влияет на организм и улучшает настроение.

При этом она порекомендовала гипертоникам обязательно иметь под рукой тонометр и аптечку, где должны быть лекарства, назначенные лечащим врачом.

Ранее в апреле врачи предостерегли россиян от чрезмерного увлечения садом и огородом. Излюбленные позы огородников — прополка грядок сидя на корточках или сильно согнув спину и низко наклонив голову — способны спровоцировать сердечный приступ, инфаркт и инсульт.