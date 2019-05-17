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В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

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В Росавиации проанализировали ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, а также оценили действия экипажа лайнера. Подготовленный ведомством документ в пятницу, 17 мая, публикует «РИА Новости».

Нарушение инструкции

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По данным Росавиации, экипаж при заходе не выпустил закрылки, что противоречит инструкции.

«В режиме «direct mode»/«минимальный режим fcs» автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил», — говорится в документе.

Перегрузка при посадке

При приземлении масса самолета составляла порядка 42,6 т, что превышает максимально допустимую посадочную массу на 1,6 т. В то же время снижение осуществлялось без значительных отклонений в скорости. Этот показатель составлял 155 -160 узлов при допустимых 155 узлах для имевшихся условий.

Сигнал о пожаре

Сигнал о возгорании на борту поступил за 4 секунды до того, как самолет прекратил движение. Он был зафиксирован в 15:30:34 мск, а системы пожаротушения начали работать в 15:30:58. Двигатели SSJ-100 работали вплоть до прекращения записи параметрического самописца, то есть еще 7 секунд.

Трагедия в Шерметьево

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

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