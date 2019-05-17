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Путин назвал главное российское оружие XXI века

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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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Лазерное оружие будет определять боевой потенциал всей российской армии и флота в XXI веке. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в пятницу, 17 мая, в ходе совещания по военной тематике.

«Пока такого оружия в мире нет ни у кого»
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«Своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия крайне важна», — цитирует российского лидера телеканал «Звезда».

Он предложил обсудить ход разработки перспективных вооружений и лазерного оружия.

По словам Путина, недавно боевые лазерные комплексы тактического уровня встречались только в фантастических рассказах. «Они созданы уже на практике», — добавил российский лидер.

Он также предложил рассмотреть вероятность проведения практических испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Путин также отметил, что во время военного совещания будут обсуждаться вопросы использования при создании лазерного оружия российской оптики и высокочувствительной оптоэлектроники.

13 мая на совещании с военными Путин заявил, что защита от гиперзвукового оружия в России должна быть создана раньше, чем такие виды вооружения появятся в других странах. Пока гиперзвукового оружия нет ни у кого в мире, напомнил он.

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