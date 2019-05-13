Путин призвал учитывать выход США из ДРСМД при развитии ВС России

Президент России Владимир Путин призвал военных учитывать решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при развитии вооруженных сил РФ.

«Следует учитывать изменения военно-политической обстановки в мире, которые негативно влияют на региональную и глобальную безопасность, имею в виду, прежде всего, конечно выход Соединенных Штатов Америки из Договора ракет средней и меньшей дальности, а также целый ряд других факторов», — сказал он.

По словам Путина, эти факторы требуют последовательного развития перспективных систем вооружения, основанных на прорывных технологиях.

В ходе совещания в Сочи по вопросам работы военно-промышленного комплекса глава государства отметил, что уже сегодня уровень оснащения современной техникой в стратегических войсках достиг 82%. Отдельно он выделил Воздушно-космические силы России (ВКС), призвав их активно развивать в связи с растущим значением этого вида войск.

«Одним из перспективных направлений развития ВКС должны быть системы противоракетной обороны, российские ПВО уже подтвердили свои характеристики в Сирии», — приводит слова Путина «РИА Новости».

В этой связи он поручил и дальше оснащать Воздушно-космические силы РФ вооружениями дальнего действия, в том числе зенитными ракетными системами С-400 и «Панцирь-С», так как повышение уровня контроля за воздушным пространством является основной задачей развития ВКС.

Говоря о гиперзвуковом оружии, которое активно разрабатывают российские специалисты, Путин заявил, что средства защиты от такого вида оружия должны появиться у РФ раньше, чем у других стран.

В конце февраля Путин заявил, что у новейших образцов российского оружия еще долго не будет иностранных аналогов. Тогда он рассказал, что первоочередное внимание в России уделяют оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие. После этого, в марте, Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.