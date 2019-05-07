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В США назвали «реальные» траты России на оборону

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Россия по оборонным расходам занимает третье место в мире, а не шестое, считает американский военный эксперт Майкл Коффман.

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«Российские расходы на оборону в несколько раз превышают $61,4 млрд», — приводит слова специалиста издание Defense News.

Дело в том, что Москва покупает продукцию российских оборонных предприятий за рубли, указывает эксперт. По его словам, в реальности эффективные военные расходы России с учетом паритета покупательной силы находятся в пределах $150–180 млрд в год.

Коффман считает, что это гораздо более высокий процент, выделяемый на закупку, исследования и разработки, по сравнению с оборонными бюджетами западных стран.

Ранее в апреле стало известно, что Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону. В этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

В ноябре 2018 года специалисты международной организации Global Firepower опубликовали рейтинг самых сильных армий мира. Первое место в списке заняли вооруженные силы Соединенных Штатов. Численность американской армии составляет более 2 млн человек (включая военных запаса). На вооружении состоят более 13 тыс. самолетов и почти 6 тыс. танков.

Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков.

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